Milano. Giovane, ricco e influencer: la Finanza gli prende lo yacht

È da ieri con uno yacht in meno il rich kid Federico Bellezza, 28 anni, influencer torinese con 38mila follower su Instagram e tra i protagonisti del docureality Giovani e Ricchi, andato in onda su Raidue nel 2016: raccontava la vita dei giovani nababbi figli di papà. Il panfilo di lusso, 32 metri, ormeggiato al porto di Sanremo (Imperia) è stato sequestrato dal Comando provinciale della guardia di finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale.

Milano, finti fondi immobiliari alle Bermuda: raggirati in 1.500, tra cui imprenditori e professionisti



L'imbarcazione da sogno, intestata a una società britannica, in realtà era nella disponibilità sua e di suo padre, Massimo, imprenditore torinese della robotica, già condannato per frode fiscale e adesso indagato per auto-riciclaggio messo in piedi attraverso un complicato meccanismo di false fatturazioni. Massimo Bellezza, con complicità di alcuni fiduciari, italiani ed esteri, ha impiegato somme di denaro, ottenute con la frode fiscale, per la capitalizzazione di una società britannica e quindi acquistare e gestire l'imbarcazione a cui sono stati posti i sigilli.



L'impiego della mini nave serviva solo a schermare l'origine dei fondi illeciti e della titolarità effettiva del mega-yacht del valore di alcuni milioni di euro e che batteva bandiera britannica. Un simbolo di lusso che ha fatto spesso da sfondo ai selfie del ragazzo glamour, immancabilmente postati sul profilo Instagram. Ritratti di una vita spensierata e esibizionista, con scatti che lo ritraevano in pose intense sul ponte dello yacht dove adesso sventolano i sigilli delle Fiamme gialle.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA