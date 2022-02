Milano, Federfarma: «Nel 2021 assalti alle farmacie triplicate». La presidente Annarosa Racca: «Ma il 77% dei banditi arrestato»

Farmacie come bancomat. Prese d’assalto dai banditi che le vedono come una scorciatoia per ottenere contanti in una manciata di secondi. Blitz veloci, mordi e fuggi, che «da gennaio a novembre 2021, a Milano, sono stati 28, a danno delle 320 farmacie private», soprattutto «il lunedì e il venerdì». Numeri che sono triplicati rispetto alle 9 rapine consumate nello stesso periodo del 2020, quando però il lockdown aveva influito anche sul “settore” criminalità, chiudendo in casa perfino i malviventi. È la denuncia di Federfarma Milano, Lodi e Monza- Brianza, con la presidente Annarosa Racca che «parla di fenomeno che va monitorato, tuttavia il trend non è in crescita se confrontato ai 33 colpi del 2019 e ai 37 del 2018». E, «circa il 77% dei rapinatori, ovvero tre su quattro, sono arrestati grazie ai sistemi di telecamere installati dai farmacisti direttamente collegati alle forza dell’ordine». Ma i negozi dalla croce verde restano nel mirino di balordi e malviventi, anche quelli meno esperti, perché sono obiettivi meno protetti e più facili da assaltare rispetto a banche o uffici postali. E, nel contempo, hanno in cassa, quasi sempre, un bottino soddisfacente. «Colpi che raramente contemplano l’aggressione fisica», dicono da Federfama, anche se il rischio per i commessi c’è sempre. Il modus operandi è sempre lo stesso: il malvivente minaccia con l’arma per farsi dare l’incasso. Soprattutto con il coltello, mostrato in 11 episodi. In 9 con la pistola, in 6 con il taglierino e, in uno, con una siringa. Quasi sempre l’irruzione (20 casi su 28) è con il volto semi-coperto da berretti, sciarpe, occhiali scuri e, ora, anche con la mascherina. Raramente con casco o passamontagna. Quasi tutte le rapine, a Milano, (27 su 28), sono avvenute in “solitaria”, con un singolo delinquente. Tra le 18 e le 19 è l’orario in cui si sono concentrate e i giorni più gettonati sono lunedì e venerdì. La fuga? A piedi in 15 casi su 28. Pochi malviventi hanno scelto la bici per scappare e uno il monopattino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 06:15

