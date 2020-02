Milano Fashion Week, sorpresa in San Babila: maxi scultura di mattoncini Lego

Da oggi e fino al 24 febbraio Piazza San Babila a Milano vede protagonista una nuova scultura creata con passione da Riccardo Zangelmi, unico artista italiano, tra i 16 al mondo, ad aver conseguito la qualificaCertified Professional. L’opera d’arte rappresenta una mano rivolta verso il cielo, curata in ogni particolare, decorata da bracciali tempestati dalle nuovissime piastrine colorate LEGO DOTS in 2D.I numeri sono incredibili: l’artista ha utilizzato oltre 50.000 mattoncini classici e 7.000 mini piastrine LEGO DOTS, per realizzare la scultura, che con la base, anch’essa decorata da DOTS, è alta più di 2,5 metri. Le ore di lavoro sono state circa 120 e il peso ha raggiunto i 130 kg. L’artista emiliano, che sin da piccolo sognava di “fare l’ingegnere dei LEGO”, torna a Milano con uno dei “fil rouge” delle sue opere. Questa volta LEGO Italia ha chiesto a Riccardo di affrontare una nuova sfida, abbinare il mattoncino tradizionale alle nuove piastrine LEGO DOTS in 2D, in omaggio alla Milano Fashion Week. LEGO DOTS, infatti, strizza un occhio a una nuova dimensione fashion che permette ai bambini di esprimersi liberamente.DOTS è una linea innovativa di braccialetti e accessori per la camera, studiata per comunicare il proprio stato d'animo o la propria personalità attraverso design divertenti. Lanciata a Londra è disponibile in anteprima da oggi nei LEGO Store e online sullo store LEGO. “Sono entusiasta di essere nuovamente a Milano, città che ha ospitato i miei esordi come artista e la mia prima mostra personale” ha dichiarato Riccardo. “LEGO Italia mi ha coinvolto nel lancio del nuovo concept LEGO DOTS, che permette di costruire veri e propri schemi creativi. Un nuovo prodotto che lascia grande libertà di espressione e che utilizzerò senza dubbio anch’io nelle mie opere future”. Inoltre, ha aggiunto Zangelmi, “amo particolarmente la street art e poter essere l’artefice di un progetto rivolto a tutto il pubblico durante la Milano Fashion Week è veramente un grande onore”. Da oggi, e fino a lunedì 24 febbraio, i cittadini milanesi e i numerosi turisti potranno ammirare la mano decorata dai due braccialetti , scoprendo le infinite possibilità creative offerte da LEGO DOTS.