Far West Milano, inseguimento ad alta velocità e spari a San Siro: sull'asfalto mitraglietta Uzi

Ignorano l'alt della polizia e scappano via a tutta velocità. L'auto bianca che scarta le volanti e inizia l'inseguimento per le vie di Milano, con un poliziotto che esplode quattro colpi di arma da fuoco in aria per far fermare i fuggitivi. Sono 5 italiani gli uomini arrestati ieri dalla polizia con l'accusa di porto abusivo di arma da guerra e resistenza, al termine di un inseguimento nel quartiere San Siro.

Secondo quanto riferito dalla questura, attorno alle 18.50 di ieri una volante ha notato una Bmw X1 con le 5 persone a bordo all'altezza di piazzale Segesta. Quando gli è stato intimato l'alt, l'uomo alla guida ha finto di accostare ma poi è ripartito improvvisamente tentando di investire gli agenti, uno dei quali ha sparato in aria con l'arma d'ordinanza. L'inseguimento si è sviluppato tra via Zamagna, piazzale Zavattari e in via Paravia, dove è stata lanciata dal finestrino (e poi ritrovata) una mitraglietta Uzi con 50 cartucce. In piazza Esquilino, invece, gli agenti hanno recuperato un silenziatore. Gli arrestati hanno 23, 26, 27, 31 e 40 anni. I primi tre hanno precedenti, gli altri risultano incensurati.

Si terrà domani davanti alla gip di Milano, Stefania Donadeo, l'udienza di convalida dell'arresto dei cinque ragazzi italiani, accusati di porto abusivo di arma da guerra e resistenza. Il pm titolare dell'indagine, Stefano Ammendola, ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare. Gli indagati, che compariranno domani in udienza in videocollegamento dal carcere milanese di San Vittore, sono difesi dagli avvocati Ermanno Gorpia ed Elena Refaldi.

