Milano, dall'Arcivescovado alla Rai: tutte le meraviglie da scoprire

L’Italia è un tesoro a cielo aperto, eppure ci sono tanti palazzi e ville pubblici e privati, chiese e collezioni ancora poco conosciuti che meritano di essere scoperti e valorizzati. Con questo spirito torna la 31° edizione delle Giornate Fai di Primavera, dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà possibile visitare 138 luoghi lombardi (750 in Italia) la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili. Tante le chicche a Milano. La sede Rai di corso Sempione, edificata nel 1939 su progetto di Gio Ponti; Palazzo Edison, dove sono visitabili la Sala degli Azionisti e Sala Fontana; l’Istituto dei Ciechi a Palazzo Barozzi e l’Ippodromo Snai San Siro, inaugurato nel 1920 in stile Liberty su progetto di Paolo Vietti Violi. Visitabile anche il gioiello Palazzo Clerici, celebre per la Galleria di Giambattista Tiepolo; Palazzo Marino dove sono visitabili la Sala Marra, la Sala Consiliare, la Sala dell’Orologio e la Sala della Giunta, con strappi di affreschi del Tiepolo; Casa Verdi, per la quale è richiesta la mascherina Ffp2 in quanto ricovero per anziani. E l’Ambrosianeum o Rotonda del Pellegrini del 1573 in via delle Ore. «In questi 31 anni di esistenza, le Giornate Fai hanno scritto una sorta di enciclopedia spontanea che a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano», spiega il presidente del Fai, Marco Magnifico. Per i soli iscritti al Fai, (già sold out), l’Arcivescovado viene eccezionalmente aperto, così come i Pirelli Headquarters, dove ha sede, tra l’altro, la quattrocentesca Villa Bicocca degli Arcimboldi. E per restare in provincia di Milano, il Castello Mediceo di Melegnano (XIII secolo); la passeggiata nel centro storico di Inzago, con diverse tappe tra l’Oratorio dei SS Rocco e Ambrogio, ville con giardino sul Naviglio e Palazzo Piola. Nel weekend saranno aperti anche Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani, beni Fai di Milano.

