Milano, Anastasio stasera al Fabrique: «Sono una macchina che funziona ad applausi»

C’è chi lo conosce per il talent, chi per il Festival. Anastasio (Marco Anastasio, venticinquenne di Meta, Campania) nel 2018 vinse X Factor, primo rapper a espugnare il talent. Nel 2020 partecipò a Sanremo e pubblicò il primo album mentre il secondo, Mielemedicina, è arrivato da poche settimane. Il cantante sarà in concerto stasera al Fabrique.

Ci presenta Mielemedicina?

«L’ispirazione nasce da una frase del poeta latino Lucrezio, un invito a mettere del miele nella medicina amara per farla prendere. Questo disco è il frutto della mia crescita, mi piace indagare, ho letto tanto negli ultimi anni. Sono un artista giovane, tra due album è normale che ci sia un’evoluzione umana e artistica. Io pubblico un disco quando ho vissuto e ho qualcosa da dire, magari anche se non ci fosse stato il Covid sarei rimasto in silenzio lo stesso per due anni».

Quali canzoni proporrà nel live?

«Ci sarà quasi integralmente il disco nuovo, farò tutto l’album precedente, Atto Zero, e altri pezzi più vecchi. Canterò con Carlo Corallo un brano a cui ho collaborato. Carlo è un rapper cantautorale molto bravo, un talento vero. Mi sono preparato molto dal punto di vista fisico e canoro perché questo è un concertone».

Come è andato il suo ritorno ai live? Cosa si aspetta da Milano?

«Molto bene, mi sono riscoperto padrone del palco nonostante i due anni in cui non ho visto il pubblico. A Milano prima della pandemia avevo fatto due serate alla Santeria. Il pubblico era caldissimo. Milano è una città giovane, piena di studenti, qui la musica dal vivo va moltissimo. Ho aspettative per questo live perché ne ho sempre, volente o nolente; mi attendo una grande serata».

Milano è la data con più pubblico...

«Io sono una macchina che funziona ad applausi, mi esibisco meglio davanti a tante persone. Prima di X Factor aprivo i concerti di piccole band davanti a 50 persone, le vedevo tutte in volto e mi distraevo. Quando le persone sono tante mi concentro meglio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 06:30

