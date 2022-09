Milano, Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore, 300 opere sui miti della società dei consumi

di Ferruccio Gattuso

L’esaltazione della forma, senza sensi di colpa. Andy Warhol seppe affondare il coltello dell’ironia e della leggerezza nella coscienza di un Occidente mai così materiale, artefice della duplicazione in serie degli oggetti. Per l’uomo dalle radici slovacche ma nato nel cuore dell’”Impero” (a Pittsburgh, Pennsylvania) l’America offriva tutto, e quel tutto andava afferrato. Esattamente la forma celebra la mostra La pubblicità della Forma, curata da Achille Bonito Oliva con Edoardo Falcioni, in cartellone alla Fabbrica del Vapore dal 22 ottobre. Il grande artista, simbolo della Pop Art è protagonista di oltre trecento opere (duecento uniche, la maggior parte di provenienza dell’Estate Andy Warhol, due di Keith Haring e di altre collezioni private) divise in sette aree tematiche e tredici sezioni. Dagli inizi negli anni Cinquanta, quando mosse i primi passi come illustratore commerciale, sino all’ultimo decennio di attività negli anni Ottanta. «Ogni cosa ripete se stessa – sosteneva Warhol - È stupefacente che tutti siano convinti che ogni cosa sia nuova, quando in realtà altro non è se non una ripetizione». Edoardo Falcioni, milanese, grande esperto e collezionista di Warhol porta nella sua città una mostra che a Roma nel 2018, riscosse molto successo. «Warhol – aggiunge Achille Bonito Oliva – è il Raffaello della società di massa americana che dà superficie a ogni profondità dell’immagine rendendola in tal modo immediatamente fruibile, pronta al consumo come ogni prodotto che affolla il nostro vivere quotidiano». Nella mostra spiccano i disegni degli anni Cinquanta, le celebri icone di Liz Taylor, Jackie Kennedy, Mao, Mick Jagger, gli oggetti simbolo del consumismo di massa fino ai ritratti della serie Ladies & gentleman degli anni Settanta con le drag queen come simbolo di emarginazione, ai progetti di fashion, tra tele, carte, sete, Polaroid. Fino, spiega Falcioni «agli acetati unici che fanno parte della seconda fase del suo lavoro altrettanto importante».

