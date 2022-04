Milano, al Mind prove di futuro: un weekend a porte aperte per vedere il nuovo distretto all'ex Expo

Centri di ricerca, aziende, coworking, università, parchi, case: a Milano il futuro prende forma con Mind, la Milano Innovation District. Là dove c’era Expo 2015 da sette anni si sta delineando “la città del futuro”: una vasta area in cui convergeranno le nuove frontiere della tecnologia, delle bioscienze e dell’abitare. Distribuita su 1 milione di metri quadrati, l’area costituirà una città nella città con sede a Rho. Il distretto dell’innovazione è work in progress ma già funzionante: al suo interno, infatti, sono già attive aziende come quella di farmaceutica AstraZeneca e a breve apriranno Esselunga, Bio4Dreams, Rold e Illumina. Il polo di ricerca Human Technopole è già attivo, con 250 ricercatori al lavoro, mentre proseguono i lavori per realizzare il campus della Statale e dell’ospedale Galeazzi. Un’area sostenibile e polo di attrazione per le zone a Nord Ovest, limitrofe di Milano, con una “capienza” fino a 60mila persone al giorno, e dove ci si muoverà solo con mezzi elettrici, siano essi monopattini, bici o navette. E si realizzerà anche un’area di abitazioni private, parco e scuole. Capofila dell’impresa è Lendlease con Arexpo, in totale 4,5 miliardi di euro di investimento. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema per la crescita socioeconomica che connetta imprese, start up e università del territorio ai migliori talenti di tutto il mondo, favorendo lo scambio e il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa. «Abbiamo riqualificato l’intera area Expo, recuperando il 98% dei materiali demoliti, perché vogliamo che il progetto rappresenti appieno la sostenibilità» afferma Stefano Minini, project director Mind. I lavori sono partiti nel 2020 e il compimento è previsto per 2031. Ma per conoscere lo stato dell’arte sabato 30 aprile e domenica 1° maggio ci sarà una due giorni a porte aperte, con un taglio del nastro simbolico. Tuutti potranno curiosare nel cuore del quartiere: il Mind Village, il primo nucleo privato del nuovo distretto dell’innovazione che, affiancato dal West Gate, ricoprirà 480mila metri quadrati. «Due giorni di musica, arte, attività sportive con campioni di scherma; largo spazio al teatro e laboratori per bimbi per far conoscere il luogo», spiega Laura Pellegrinelli, placemaking development manager di Lendlease.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 08:14

