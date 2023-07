Milano, all'ippodromo snai gli Europei di salto a ostacoli

L’ippica protagonista in Italia con la 37° edizione della Fei Jumping European Championship Milano 2023, gli Europei di salto a ostacoli che dal 30 agosto al 3 settembre si disputeranno all’Ippodromo Snai San Siro. Dopo Roma 1963 e San Patrignano 2005, il Belpaese torna ad ospitare la competizione, valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno assegnati infatti tre “pass” alle squadre meglio classificate tra quelle che non sono già state ammesse ai prossimi Giochi (Svezia, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Belgio e Francia, già qualificata in qualità di Paese ospitante) e l’Italia spera di riuscire a strappare il biglietto per i Giochi. «L’Europeo sarà un’occasione imperdibile per il salto ostacoli italiano che punta a raggiungere la qualificazione olimpica per Parigi 2024», ha confermato Marco Di Paola, presidente della Fei (Federazione Italiana Sport Equestri). «Sono vent’anni che non ci qualifichiamo per la gara olimpica a squadre – ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò –: mi fa piacere constatare come la Nazionale Under 19 di calcio abbia appena rivinto l’Europeo dopo venti anni, spero proprio che sia beneaugurante per la squadra del salto ostacoli».