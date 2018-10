Esplosione in una ditta di solventi: operaio ustionato, altri 10 feriti

Un' esplosione si è verificata questo pomeriggio nella ditta di solventi Solvet di Marcallo con Casone (Milano) e un operaio di 40 anni ha riportato ustioni su volto, collo e torace. Le sue condizioni sono giudicate serie ma non è stato ancora possibile stabilire l'entità delle ferite.



Almeno altre 10 persone sarebbero rimaste coinvolte nella deflagrazione di cui non si conosce l'esatta causa. L'unico ferito, al momento, è l'operaio 40enne. Sul posto, in via Sciesa 45, sono stati inviati diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118. Al caso lavorano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Mercoledì 3 Ottobre 2018