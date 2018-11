L'impiegata infedele delle Poste che prosciugava i conti correnti

Rifiuta di praticare aborto: licenziato ginecologo obiettore. «Lei rischiava la vita», salvata da collega eroe

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prendi i soldi e scappa, come il titolo di un film. Ma stavolta non si parla di pellicole cinematografiche ma della realtà: la vicenda in questione infatti è avvenuta a Milano, e vede protagonista una ingorda avvocato meneghina che, dopo aver intascato tutta l'eredità di una parente morta, ha fatto perdere le sue tracce, scappando all'estero con quasi 3 milioni e mezzo di euro.La protagonista della vicenda ha 52 anni e si chiama Flavia Tibaldi: fa (o meglio, faceva) l'avvocato nel capolugo lombardo e, essendo una affermata legale, era stata nominata erede testamentaria da Alma Colombo, anziana e ricca cugina morta nel 2014 a 88 anni, chiedendole di donare il suo patrimonio in beneficenza. La cugina aveva chiesto che del suo patrimonio, di circa 5,3 milioni di euro, tre milioni e mezzo venisse donato ai più bisognosi.Nel suo testamento Alma Colombo, che aveva riconosciuto già alla cugina Flavia circa 600.000 euro di compenso, oltre all'usufrutto di due case, a Milano e a Venezia, aveva chiesto che il suo patrimonio venisse dato a varie organizzazioni benefiche, con donazioni di importo variabile fra il mezzo milione e i 50.000 euro: fra queste, la Lega del Filo d’Oro, il Wwf, l'associazione Vidas, la Fondazione Don Gnocchi e Don Bosco, ​la fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Sono in totale 22 le associazioni che dovevano ricevere le donazioni, e che sono tutte rimaste a bocca asciutta.L'avvocato Flavia Tibaldi infatti, dopo aver mandato una lettera alle varie associazioni garantendo che si sarebbe occupata lei di tutto, ha fatto perdere le sue tracce: vende le sue proprietà in Italia, trasferisce la sua residenza a Londra, si cancella dall'albo degli avvocati e... Sparisce con tre milioni e mezzo di euro. O quasi: perché le varie associazioni riescono ad appropriarsi di solo 27 euro e 75 centesimi.