Milano, Ale e Franz al Lirico saranno in tre: «Con noi anche Enzo Iacchetti»

Come in quel famoso gioco, si ripassa dal via. Ale & Franz, la coppia della risata che calcò per prima il nuovo palco del Lirico dopo ventidue anni di attesa, torna nello stesso teatro. Da oggi ecco il NatAle & Franz Show, spettacolo che, spiega Francesco Villa in arte Franz, «abbiamo scritto ad hoc per il Lirico e per questo Natale milanese». Gag inedite, grandi classici e una chicca chiamata Enzo Iacchetti. «Sarà con noi ogni sera – rivela Franz – Da tempo volevamo realizzare qualcosa di particolare insieme a lui. Io e Ale siamo molto legati a Enzo, umanamente e professionalmente. Sentiamo di avere una comicità affine. L’occasione poi era ancora più speciale: a un anno dalla riapertura del Lirico volevamo festeggiare la rinascita del teatro dopo la pandemia. Milano, lo sentiamo noi comici ma anche tanti altri attori, ha una vera fame di teatro». Ale & Franz con Enzo Iacchetti: che stia nascendo un nuovo trio comico? «Non esageriamo, ma certo l’opera di convincimento di Enzo è stata di questo tipo: gli abbiamo chiesto se voleva fare uno show con noi e lui ha detto sì in mezzo secondo. Davvero, ogni sera, non siamo due più uno, ma tre». Insieme al trio comico, musica e ritmo verranno da una band guidata dal chitarrista Luigi Schiavone: «Grazie a loro potremo tuffarci nelle canzoni di Gaber e Jannacci, ed è inutile dire che farlo in questo teatro ci rende orgogliosi». Sete di comicità nel pubblico, una percezione palpabile secondo Franz: «C’è bisogno di leggerezza, non per dimenticare però. Non è possibile dimenticare cose terribili come la guerra o le incognite quotidiane, ma certo ridere aiuta». La speranza di Ale & Franz è farlo presto anche al cinema: «Tornare sul grande schermo resta un nostro sogno nel cassetto. Vorremmo metterci a scrivere qualcosa di valido nell’anno che verrà».

