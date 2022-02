Milano, emergenza vento con raffiche, venerdì 25, fino a 60 chilometri orari.

Il vento fa tremare Milano. Ancora una volta nell'arco di poche settimane. Dalle 9 di venerdì 25 febbraio scatta l’allerta gialla per le raffiche dai 30 ai 40 chilometri orari, che nel corso della giornata, potrebbero raggiungere anche i 50-60 km/h circa. A diramate l’emergenza è il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia. L'emergenza dovrebbe attenuarsi in pianura soltanto nel corso della mattinata di sabato.

APPELLO

Il Comune avverte che «non sono previste chiusure dei parchi ma ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (anche in strada e nei cimiteri) e sotto le impalcature dei cantieri, dehors e tende, e di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento».

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo dalle ore 9 di domani mattina per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

