Milano, anteprima da Oscar alla Milanesiana di Elisabetta Sgarbi: arriva Tarantino

Un’anteprima da Oscar, più città e date (ma Milano sempre cuore pulsante), nuove discipline e arti (un’ampia sezione scientifica, e perfino il fumetto) ma fedeltà alla promessa fatta 24 anni fa: suggerire contaminazioni.

È La Milanesiana 2023, diretta come sempre dall’ideatrice

Elisabetta Sgarbi, che ha come tema Ritorni, ispirato da uno degli ospiti illustri,, lo scrittore nigeriano Ben Okri. Il festival il cui simbolo resta la Rosa disegnata da Franco Battiato (stavolta di colore verde in omaggio alle tematiche ambientali) ha un’antemprima eccellente domani. Alla Mondadori Duomo c’è il leggendario Quentin Tarantino: il regista Premio Oscar 1995 e 2013 presenterà il suo libro Cinema Speculation. Dopodiché, il via ufficiale il 23 maggio (al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto con lo scrittore nigeriano Wole Soyinka e il pianista iraniano Ramin Bahrami), per un calendario di oltre 60 eventi, più di 200 ospiti provenienti da 18 paesi, 8 mostre e, oltre a Milano, altre 22 città toccate. La chiusura è per il 27 luglio a Bormio con il concerto jazz di Paolo Fresu e Omar Sosa. E ieri alla presentazione il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha annunciato l’arrivo a Milano de La Pace di Kiev opera dello scultore Antonio Canova oggi al Museo Khanenko di Kiev. «Zelensky – ha detto Sgarbi – potrebbe prestarci l’opera. Annuncio questa novità per Milano per la quale il festival La Milanesiana resta un motivo di orgoglio».

