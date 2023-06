Milano, da Lucio Dalla ai Deep Purple: la Banda Osiris in "AquadueO" canta l'acqua

di Ferruccio Gattuso

L’acqua al centro del mondo, «perché o non ce n’è, o ne viene troppa». Acqua come moneta, quotata in Borsa. Acqua come origine della vita ma anche come universo umiliato dall’inquinamento, a cominciare dalla plastica. Acqua, infine – lo vediamo purtroppo in questi giorni in Ucraina – usata come arma di distruzione di massa. Non si può certo dire che Banda Osiris e il professor Telmo Pievani, filosofo della biologia, evoluzionista, saggista e abile divulgatore scientifico, abbiano sbagliato argomento con il loro ultimo spettacolo AquadueO, da stasera all’Elfo Puccini. Due armi difensive le mettono in scena loro – la musica e la parola – connesse dall’ironia, «una pozione potente – spiega Giancarlo Macrì, percussionista della Banda Osiris – che sa arrivare alla gente, mantenendo alta l’attenzione su un argomento che noi portiamo in teatro come in una sorta di convegno scientifico, ma di quelli strambi». La formula è semplice: Telmo Pievani, con l’ausilio di una lavagna luminosa, spiega in modo semplice storie e problemi legati all’acqua, mentre la Banda Osiris commenta con una colonna sonora musicale ispirata al liquido vitale del nostro pianeta, da Com’è profondo il mare di Lucio Dalla («una canzone che non invecchia di un secondo», spiega Macrì) a Onda su Onda («che farà da ponte anche al tema della migrazione, quando l’acqua si fa strada ma anche pericoloso muro») a una versione speciale della Barcarola di Offenbach fino a Bella Ciao – spiega Macrì – che pochi sanno essere una melodia nata nel vercellese, da dove Banda Osiris proviene: era una canzone delle mondine».

E poi Smoke on the water dei Deep Purple, il rock duro sul bagnato.

