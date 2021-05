Elezioni sindaco Milano, Albertini lascia. L'anti Sala non si trova

A Milano il centrodestra è di nuovo punto e a capo. Ed è anche piuttosto nel pallone, perché l'anti-Sala non si trova: anche l'ex sindaco Gabriele Albertini ha deciso di non candidarsi contro il primo cittadino uscente, Giuseppe Sala, che si ripresenta alle Amministrative di ottobre. «L'impegno non si concilierebbe con le attuali esigenze di vita, mia moglie Giovanna minaccia il divorzio» dice. Aggiungendo: «Avrei voluto Sala come vice». Che fosse una battuta, forse per insinuare agli elettori che, in fin dei conti, Sala non è tanto diverso da lui, l'ha ribadito poche ore dopo. «Nessun endorsement a Sala. E non escludo di fare una mia lista».

Centrodestra senza candidato per la corsa a Palazzo Marino. Ci è rimasto male Salvini, che aveva lanciato Albertini. Agli alleati che volevano «un tavolo di confronto» aveva replicato: «I tavolini servono per fare un pic-nic». Per il momento, nessuna grigliata in compagnia. Perché il forfait di Albertini pesa, dopo quello di tutti i nomi di spicco interpellati: dal chirurgo Paolo Veronesi al giornalista Paolo Del Debbio, fino a Letizia Moratti, prima che diventasse assessore regionale al Welfare. «Sono mesi che cerco di concludere. Ma gli altri dicono sempre no», attacca Salvini.

Tutto da rifare. «Non tanto perché Sala sia considerato imbattibile, visto che alle Comunali del 2016 ha vinto per soli 16mila voti di scarto rispetto all'allora sfidante Stefano Parisi», dicono da Fratelli d'Italia. Ma perché i veti incrociati dei partiti non rassicurano i possibili candidati forti. Non ha dubbi, l'ex governatore Roberto Maroni: «Albertini ha fatto bene a sfilarsi. Probabilmente ha capito che non aveva il sostegno di tutti e Sala si può battere solo con il centrodestra convintamente unito». Il pressing è ora su Maurizio Lupi.

