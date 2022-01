Presa la borseggiatrice della senatrice Elena Catteneo: denunciata ma liberata perché è incinta

Aveva borseggiato la senatrice Pd Elena Cattaneo lunedì 19 gennaio, facendola cadere per terra per liberarsi dalla sua presa, nel sottopasso del metrò Stazione Centrale. Ieri la polizia ha fermato e denunciato la borseggiatrice. Gli agenti del Nucleo tutela trasposto pubblico della polizia locale hanno individuato la donna, di origini bosniache di 37 anni, a Loreto. La straniera, già nota alle forze dell’ordine, è stata individuata grazie alla videsorveglianza che ha ripreso l’aggressione. La senatrice si stava spostando da una linea metropolitana all’altra quando si è accorta del borseggio in corso e ha tentato di reagire, ricevendo però una spinta da parte della ladra che l’ha scaraventata a terra. Il portafoglio poi è stato ritrovato. La donna aveva con sé solo il biglietto di un Flixbus per la tratta Roma Tiburtina-Lampugnano: è stata denunciata per furto aggravato e liberata perché incinta. Una celerità nell’individuare la borseggiatrice che fa ben sperare per tutti quelli che in futuro si troveranno vittime di scippi.

