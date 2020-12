A Milano è nata la rete "Quotidiana", non solo edicola ma anche negozio di alimentari e centro servizi

Non solo edicola, ma anche negozio di alimentari e centro servizi. E' "Quotidiana", la nuova rete di edicole aperta qualche giorno fa a Milano. Il primo punto vendita attivo e presentato è in via Bocconi angolo viale Bligny. Il rilancio delle edicole è promosso dal Gruppo MilanoCard che ha avviato l'acquisizione di 12 punti, lungo la cerchia della circonvallazione interna, con un potenziale di altre 38, ideando un format che abbina il giornale sotto casa ma anche di effettuare la spesa di tutti i giorni, con oltre 320 referenze alimentari e una vasta scelta di servizi alla persona dalla baby sitter alla badante passando per l'elettricista o il giardiniere.

Le altre edicole: Piazzale di Porta Genova, Piazza Lega Lombarda, Via Fabio Filzi, Via Pascoli angolo viale Romagna, Piazzale Lavater, Piazza del Tricolore, Piazzale De Agostini angolo via Boni, Via Castel Morrone.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA