Milano, l’economia vola ma la città invecchia

di Simona Romanò

Una città con una popolazione sempre più anziana, con pochi universitari stranieri, dove però vola il turismo e corre l’economia con una ripresa post Covid migliore delle altre metropoli, persino a rispetto a New York.

È la fotografia di Milano in base la ricerca Tendenze e sfide della città nel contesto globale, presentata da Assolombarda e Milano&Partners in occasione della terza edizione dell’evento Your next Milano, che promuove occasioni di confronto sulla città e le performance a livello internazionale.

OVER 65

È la città più anziana tra quelle considerate (da Amsterdam a Barcellona, da Berlino a Londra, a Monaco), infatti, gli over 65 sono il 24,4% della popolazione. «Perché Milano fatica a attrarre e trattenere i giovani e sta diventando sempre più anziana in termini di età media», ha osservato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. «Ecco perché lanciamo un'alleanza che coinvolga i principali attori della città, a partire da Comune e Regione». E nel 2031 è destinata a essere «la meno giovane, con un'incidenza dell'11,5% per i ragazzi da 0 a 14 anni».

PIL RECORD

A livello economico, dopo la pandemia segna la performance migliore, con un con un incremento del Pil del +6% nel 2022 sul livello 2019, ben oltre il +1% a livello nazionale. Al capoluogo lombardo seguono Berlino (+5,8%), Amsterdam (+5,3%), New York (+4,1%), Chicago (+3,5%) e, infine, Monaco (+1,1%). Barcellona e Parigi invece, non sono ancora tornate sul valore del 2019, distanti rispettivamente del -1,3% e -0,9%.

BOOM TURISTI

Milano è 13esima su 719 città per numero di visitatori: dal 2010 ha registrato una crescita costante dei visitatori, fino all'anno record del 2019 (con 8 milioni di persone), che sta per essere superato dal 2023 (la proiezione parla di 8,2 milioni di turisti).

COME SI VIVE Milano e al 268esimo posto per percezione della qualità della vita, ma è al 22esimo come percezione del luogo ideale per fare business, 41esimo per l'innovazione, 56esimo per attrattività dei talenti, 83esimo per attenzione al green.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA