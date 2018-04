Milano, ecco la prima casa al mondo stampata in 3D

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata inaugurata a, in centro città, lache sarà esposta in occasione del. Si tratta di una casa di circa, con zona giorno, zona notte, cucina, bagno, che verrà realizzata nell'arco dicon una stampante 3D e con un cemento innovativo realizzato da«Il salone di quest'anno sarà molto basato sulla sostenibilità e qui si guata al futuro perché una casa come questa che si realizza in una settimana ed ha molte applicazioni possibili - ha commentato il sindaco di Milano,che ha inaugurato la struttura -. Quello di quest'anno sarà un Salone del mobile ancora più partecipato, lo scorso anno sono arrivate in città 350 mila persone, quest'anno ci sarà qualcosa di più. Abbiamo il dato degli spazi per l'occupazione di suolo pubblico, siamo già a 500 e lo scorso anno erano 400».«È un metodo di costruzione rapido e sostenibile senza polvere e rumore - ha spiegato, direttore Innovazione Italcementi -. Se confrontiamo i costi con il metodo tradizionale di costruzione è molto competitivo. Chiederemo che la struttura sia portata nel nostro centro di ricerca