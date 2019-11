Milano, ecco i Golden Skates Awards: ospite d'onore Carolina Kostner

La città di Milano sarà la sede della tredicesima edizione del Golden Skate Awards, prestigioso gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio in scena sabato 30 novembre nella rinnovata cornice dell’Allianz Cloud (ex Palalido).



I grandi campioni del pattinaggio artistico si preparano ad incantare migliaia di appassionati del genere in uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del ghiaccio, che vedrà tra gli altri la partecipazione di tre autentiche stelle mondiali: Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico, lo zar Evgeni Plushenko, il campione russo più titolato del pianeta con una collezione luminosa di trionfi olimpici e mondiali, e lo spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018.



Insieme alle tre star della serata animeranno lo show anche i fuoriclasse azzurri Matteo Rizzo e Daniel Grassl, la campionessa italiana Alessia Tornaghi e la coppia formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri. Tra i protagonisti internazionali più attesi figurano la campionessa francese Laurine Lecavelier, la celebre coppia canadese Kaitlyn Weaver-Andrew Poje e gli spettacolari atleti russi Fiona Zaldua e Dimitri Sukhanov.



Le lame dei migliori pattinatori del mondo torneranno a scivolare sul ghiaccio di Milano in un evento internazionale di importanza strategica per la città, che anche grazie allo spessore dei suoi interpreti aprirà idealmente la lunga strada verso i giochi olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina.





I PROTAGONISTI - L’ex Palalido trasformato in pista di ghiaccio sarà teatro di uno show magico ed emozionante in una cornice scenografica senza uguali che promette di incantare il pubblico di tutte le età. Velocità e forza, eleganza e tecnica, luci, volteggi e acrobazie al ritmo di musica hanno reso celebre negli anni uno spettacolo unico e coinvolgente.



Sotto la direzione artistica di Laurent Tobel i migliori pattinatori azzurri andranno ad alternarsi ai massimi interpreti internazionali della disciplina: promettono di incantare i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Alessia Tornaghi e la coppia Guignard-Fabbri. Insieme agli altri protagonisti internazionali Laurine Lecavelier, le coppie Weaver-Poje e Zaldua-Sukhanov ci saranno loro, tre giganti mondiali del ghiaccio del calibro di Carolina Kostner, Evgeni Plushenko e Javier Fernandez. La leggenda russa inoltre non sarà sola: sul ghiaccio si esibirà con lui anche suo figlio Aleksandr Plushenko, in arte “Sasha”, a soli 6 anni già considerato una star mondiale.







IL PREMIO – Il Golden Skate Awards, evento ma anche prestigioso riconoscimento del ghiaccio, torna all’ombra del Duomo a distanza di 11 anni (nel 2008 l’ultima edizione ad Assago) dopo i successi registrati a Courmayeur, Bolzano e Torino. In 12 edizioni sono stati premiati con la statuetta più ambita del ghiaccio i migliori pattinatori del mondo, che con le loro performance hanno entusiasmato migliaia di appassionati nei palazzetti e milioni di spettatori in tv. Da Carolina Kostner a Evgeni Plushenko, da Stephan Lambiel fino a Shizuka Arawaka, tutti i grandi del pattinaggio possono vantare nella propria bacheca, accanto a medaglie olimpiche e titoli mondiali, la statuetta più ambita per chi pratica il pattinaggio.



I biglietti del Golden Skate Awards 2019 sono disponibili sul sito ufficiale www.goldenskate.it attraverso i circuiti online di Clappit e Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati. Lunedì 11 Novembre 2019, 16:32

