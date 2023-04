La Sicilia sbarca a Milano con musica, cibo e cinema: è Siciliaday

di Rita Vecchio

Musica, cinema, cibo: la Sicilia sbarca a Milano con Siciliaday, protagonista di un evento dedicato che la racconta. Scenario Eataly Smeraldo, palco privilegiato scelto per mediare talk e interviste sul tema condotte da Federico Quaranta. L’evento, organizzato dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia nell’ambito dei progetti di promozione e comunicazione del programma triennale di sviluppo turistico 2022-2024, è solo uno tra le attività pensate lungo tutto il corso dell’anno per la promozione del territorio.

A inaugurare la giornata, una staffetta tra arte, letteratura, musica e cucina, i primi ospiti. Alle 13, ci saranno il cuoco e “oste” Filippo La Mantia e Tommaso Cannata, maestro panificatore messinese. Alle 14, tocca al giornalista Roberto Giacobbo (Voyager, Freedom) che presenterà lo speciale La Sicilia e la Belle Epoque: i Florio in onda l’8 maggio su Italia 1 con cui si viaggerà da Palermo all’ex Stabilimento Florio della tonnara di Favignana. Il bello del Made in Sicily continuerà (alle ore 18) con Giusi Battaglia di Giusina in Cucina (Food Network) che modererà un incontro con il cantautore Lello Analfino, volto al racconto della sua esperienza televisiva attraverso il rapporto cucina e territorio. A seguire La Sicilia dei racconti e dei cunti del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri (serie tv Makari su Rai1) e l’attore Salvo Piparo, con leggende popolari attraverso la tecnica del “cunto”. A chiudere, la musica con Mario Venuti e Lello Analfino (coautori del brano Baci definitivi). Tra gli ospiti anche lo chef stellato siciliano, Tony Lo Coco.

