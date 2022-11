Milano festeggia i 40 anni di E.T. con una mostra e una rassegna di cinema

di Ferruccio Gattuso

E.T. telefono, mostra. Il piccolo, rugoso e senza dubbio leggendario extraterrestre creato da Carlo Rambaldi e portato sul grande schermo da Steven Spielberg si è trovato una casa in questo sistema solare, perlomeno fino al 16 novembre. È la Cineteca Milano MIC Museo del Cinema dove – a quarant’anni esatti dall’uscita del film, bagnato da quattro Oscar – l’esposizione, unica in Italia, E.T. La mostra 1982-2022 rende visibili al pubblico quaranta spettacolari reperti dell’alieno (tante sono le versioni del piccolo eroe utilizzate sul set) restaurati dall’effettista Leonardo Cruciano e dall’equipe di Baburka, oltre a dipinti, gadget d’epoca, maschere, vinili, locandine, videogame, disegni e fotografie originali ripristinati dal laboratorio per la carta di Cineteca in collaborazione con l’Accademia di Brera. A tutto ciò si aggiungono filmati che scandiscono il percorso espositivo, oltre a un documentario sul restauro di E.T. firmato da Victor Rambaldi. Intrigante l’aspetto interattivo della mostra: i fan potranno scattarsi selfie insieme a E.T., cercare di doppiare parti del film e godersi scene inedite. «Il valore di E.T.? – spiega il direttore di Cineteca Milano Matteo Pavesi – Veicolare un messaggio di pace, accoglienza e rispetto della fragilità: valori, oggi, quanto mai attuali e necessari». La mostra – inserita nella cornice della 15° edizione del festival Piccolo Grande Cinema alla Cineteca Arlecchino (fino al 13 novembre, nel foyer sarà presente la mitica bicicletta volante Kuwahara) – si aggiunge ad alcune proiezioni della pellicola diretta da Spielberg: suggestive quelle previste ben oltre la durata del festival e della mostra (a dimostrazione che la celebrazione è davvero particolare), a Santo Stefano 26 dicembre al Civico Planetario (ore 18) e alla Befana 2023 alla Cineteca Milano MIC (ore 17.30).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 06:35