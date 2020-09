Il Requiem in Duomo con Mattarella. Milano ricorda i morti del Covid

Un rigido protocollo anti-Covid e un meticoloso piano di sicurezza per l’evento che oggi simbolicamente rappresenta la ripresa della vita pubblica a Milano ai tempi del virus: il concerto del Teatro alla Scala in Duomo con ospite d’onore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

È il concerto-omaggio per le vittime del coronavirus: la Messa da Requiem di Giuseppe Verde, oggi, in Duomo, eseguita dall’orchestra del Piermarini (prima esecuzione dal vivo dopo il lockdown), sotto la direzione del maestro Riccardo Chailly, trasmessa in diretta tv (su Rai 5, Radio 3 e nella Basilica di Codogno). Tra gli ospiti anche il ministro della Cultura Dario Franceschini e il sindaco Giuseppe Sala.

Dal forte significato simbolico la presenza di Matterella che ritorna in Lombardia, la Regione più colpita dal virus, dopo la visita a Codogno il 2 giugno e la messa a Bergamo il 26 giugno.

In base alle regole sul distanziamento, la Cattedrale accoglierà poco più di 600 persone (sold out), di cui circa 200 tra autorità e lavoratori che hanno garantito i servizi essenziali nel periodo più drammatico della pandemia, dai medici alle forze dell’ordine. Si aggiungono circa 250 artisti e un massimo di 130 addetti che indosseranno sempre guanti e visiera. Gli ospiti, che dovranno mantenere la mascherina per l’intera durata del concerto, saranno distanziati ed entreranno scaglionati da tre ingressi per evitare assembramenti. A tutti sarà provata la temperatura e durante il Requiem le porte di ingresso e di uscita saranno aperte per l’aerazione. Grande attenzione anche sul fronte dell’ordine pubblico vista la presenza di Sergio Mattarella e di tanti rappresentanti delle istituzioni: il Duomo e la piazza saranno blindati dal pomeriggio, con la polizia impegnata negli ultimi sopralluoghi. Nessuno potrà accedere al sagrato e i militari saranno schierati a far da cordone di protezione tutto intorno per scongiurare manifestazioni di protesta (alle 18 è in programma un presidio della Cub con i lavoratori dello spettacolo). Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA