Milano, successo della Filarmonica in piazza Duomo. Lunghi applausi e tanta emozione

Un lungo applauso e tanta emozione per la Filarmonica della Scala tornata a suonare in piazza Duomo a Milano questa sera, diretta dal maestro Riccardo Chailly. Davanti alla cattedrale si è tenuta la nona edizione del "Concerto per Milano", gratuito, che in epoca pre Covid attirava decine di migliaia di persone e ieri ne ha ospitati "solo" 2.500 seduti, oltre a quelli che comunque si fsono fermati al di là dell'area transennata.

La doppia novità in questa edizione riguarda il Green pass. Per la prima volta infatti è stato richiesto agli spettatori, ma il fatto che ce l'abbiano i musicisti ha permesso loro di suonare vicino, non distanziati ciascuno con un leggio. «Finalmente» ha commentato il direttore artistico della Filarmonica Etienne Reymond. «Milano riparte e cambieranno molte cose ma alcune ci accompagneranno sempre, come la cultura» ha detto nel suo saluto inaugurale il sindacoGiuseppe Sala ringraziando i musicisti e il direttore Riccardo Chailly.

Eseguiti i brani dell'Italiana di Felix Mendelssohn, il Capriccio italiano di Caikovskij e la suite del Romeo e Giulietta di Prokofev.

