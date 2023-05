Milano, il Duomo ospita i "Promessi Sposi": letture e musica per celebrare i 150 della morte di Manzoni

di Elena Fausta Gadeschi

Un «perfetto sconosciuto, certamente molto noto, certamente poco riletto».

Questo è Alessandro Manzoni, cui Milano dedica il Maggio Manzoniano, un ricco palinsesto culturale per il 150° anniversario della sua morte. Dal 9 al 31 maggio, dalle 18.45, il Duomo ospita una lettura dei 38 capitoli de I Promessi Sposi. Diciassette serate per riscoprire l’opera più famosa dell’autore nel luogo simbolo della città. Unica eccezione il 26 maggio, quando la lettura avverrà all’aperto in piazza San Fedele, davanti alla chiesa tanto cara allo scrittore. Il progetto, nato su iniziativa da monsignor Gianantonio Borgonovo della Veneranda Fabbrica del Duomo (sostenuto da Intesa Sanpaolo e Greenthesis Group), è affidato alla direzione artistica dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory. Le letture saranno introdotte da docenti e studiosi, e poil’interpretazione di attori e attrici, accompagnati dalla musica dal vivo. «La lettura non sarà integrale – precisa Borgonovo –, ma vuole essere la riscoperta delle radici cristiane e civili che hanno nutrito la ricerca manzoniana». «I Promessi Sposi sono un romanzo da leggere, ma anche da ascoltare – sottolinea Pierantonio Frare, docente in Cattolica – e la lettura in Duomo nasce dall’esigenza di riportare l’opera alla dimensione popolare che ha sempre avuto». Il 22 maggio, giorno della scomparsa di Manzoni, l’Orchestra Sinfonica esegue la Messa in Requiem che Verdi compose in suo onore nel 1874. Annunciata la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa. L’evento sarà trasmesso su Classica HD (Sky, Canale 136) il 29 maggio. Dal 4 maggio al 4 luglio inoltre sarà aperta la mostra dedicata ai libri di Don Ferrante nella Biblioteca Ambrosiana, mentre dal 5 maggio San Fedele ospiterà una serie di iniziative, tra conferenze e cineforum, dedicate al Manzoni. Gli eventi in Duomo, compreso il concerto, sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su www.duomomilano.it.

