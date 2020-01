Due ciclisti investiti nel giro di poche ore: sono gravi

Nel giro di poche ore due ciclisti sono stati investiti in Lombardia e sono ricoverati in gravi condizioni. A renderlo noto è l'Areu. Il primo incidente è delle 12, a Biassono, provincia di Monza, sulla strada provinciale della Misericordia. Il ciclista investito ha fatto un volo di due metri, riportando un trauma cranico. È C.D., 76 anni, trasportato al San Raffaele di Milano. L'altro ciclista ha 48 anni ed è stato investito alle 14.12 a Caronno Varesino (Varese), tra via Varese e via Piave. Ha riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza ed è ricoverato a Varese. Sabato 4 Gennaio 2020, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA