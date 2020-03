Milano, nascondeva 45 chili di droga nella tavernetta

Milano, arresto per droga. I fatti si sono svolti nella tarda serata di mercoledì quando, mentre erano in appostamento nei pressi dello stabile, i poliziotti hanno notato che sul posto stava giungendo una vettura utilitaria. Il conducente, alla vista dei poliziotti in borghese, ha però innestato la retromarcia fuggendo lungo le vie limitrofe. L'uomo è stato seguito dai due equipaggi della squadra mobile che lo hanno bloccato in via Tobagi.



Dopo averlo controllato e aver perquisito la sua abitazione, i poliziotti hanno anche controllato quattro veicoli dei quali l'uomo aveva le chiavi. Uno di questi era intestato al fratello, che vive nello stesso edificio. I poliziotti hanno perquisito così anche l'abitazione del fratello e in taverna, all'interno di uno scatolone celato sotto varie scatole di giocattoli, hanno rinvenuto i borsoni con la droga. Ultimo aggiornamento: Venerd√¨ 6 Marzo 2020, 13:24

