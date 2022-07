Partiti e semplici cittadini al grido: «Draghi, resta»

Cittadini che scendono in piazza per chiedere a un presidente del Consiglio di restare al proprio posto. Quante volte l’abbiamo visto? Mai. In piazza Scala si sono radunati in duecento, con bandiere e uno striscione a caratteri blu su sfondo bianco, lungo venti metri: «Con Draghi per il futuro dell’Italia e dell’Europa». Un numero non imponente che dice poco: siamo nel cuore dell’operosa Milano in un rovente lunedì pomeriggio di metà luglio. Ma un segnale potentissimo rivolto dalla società civile milanese all’inquilino di Palazzo Chigi: deve restare alla guida del governo.

LA PIAZZA. In piazza ci sono bandiere dell’Unione europea, quelle con i simboli di Azione, di Italia Viva. Ci sono esponenti di Più Europa e Buona destra, assente il Pd. Ma ci sono anche tanti comuni cittadini. E anche una delegazione di ucraini con le proprie bandiere, tanto che al coro «Draghi, Draghi» si è alternato lo «Slava Ukraini!», «Gloria all’Ucraina».

I SINDACI. Si moltiplica anche nel Milanese la schiera dei sindaci - ormai più di 1300 - che hanno sottoscritto l’appello pro Draghi. Da Arese a Pioltello, da Rho a Truccazzano, sono 54 i sindaci dell’area metropolitana di Milano che gli chiedono di restare a Palazzo Chigi.

IL FLASHMOB FDI. «Ridicolo teatrino della sinistra» twitta Giorgia Meloni a proposito dell’appello dei sindaci. Ieri a Milano Fratelli d’Italia ha organizzato un contro flash mob per chiedere invece di andare subito alle elezioni. Davanti alla prefettura c’era una cinquantina di persone, con il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, la coordinatrice lombarda del partito, Daniela Santanchè e l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato.

SALA. Alle critiche di Meloni sullo schieramento dei sindaci per Draghi il sindaco Sala - uno dei primi firmatari dell’appello - ha subito risposto: «Ho aderito sia come cittadino che come sindaco. E un sindaco è anche una figura politica». E ribadisce il suo pensiero: «Penso che serva che Draghi vada avanti, serve non solo il suo senso di responsabilità, ma anche quello dei partiti».

