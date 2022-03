Milano, i prezzi di benzina, diesel e gpl: ecco i distributori più economici

Il caro carburante preoccupa sempre di più. Contro il prezzo della benzina sempre più alle stelle è essenziale sapere i distributori che praticano i prezzi più economici. Ecco la lista dei distributori che costano meno a Milano a seconda del tipo di carburante: benzina, diesel e Gpl. La lista è tratta dalle segnalazioni degli utenti della popolare App PrezziBenzina.

I DISTRIBUTORI DI BENZINA PIU' ECONOMICI

Per quanto riguarda la benzina, il Tamoil PienOK di via Varesina offre il prezzo più basso in città (1,990 euro al litro), seguito dal Tamoil in via Ornato che offre invece il prezzo di 1,999 euro al litro. Nel caso uno volesse risparmiare ulteriormente, deve dirigersi in periferia al Vega di Redecesio dove la benzina è a 1,959 euro al litro o a Segrate in via Cervi all'Outlet Carburanti dove il prezzo di attetsa a 1,963 al litro.

I DISTRIBUTORI DI DIESEL PIU' ECONOMICI

Anche per il diesel, il Tamoil PienOK offre un prezzo altamente competitivo (1,989 euro al litro) ai distributori di via Varesina 16 e di via Noverasco 15 (a Opera) e a Pregnana Milanese. Senza allontanarsi troppo dal centro di Milano, ci sono buoni prezzi anche alla Q8 Easy di via Cechov 44 (2,019 euro al litro), all'Oilone di viale Monza (2,010 euro al litro) e all'Esso di via delle Forze Armate (2,019 euro al litro per il self).

I DISTRIBUTORI DI GPL PIU' ECONOMICI

Il prezzo più conveniente, per il Gpl, è quello dell'Eni di via Chiesa Rossa (0,849 euro al litro), seguito dal Tamoil di via Ornato (0,859 euro al litro). Molto economico rispetto alla media anche l'IP di Viale Fermi (0,880 euro al litro per il servito).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 13:12

