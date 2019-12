Milano, due donne investite da uno scooter mentre passeggiano: grave 66enne

Martedì 17 Dicembre 2019, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dueda unouna di loro si trova in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano. Le donne,, stavano camminando in strada quando un uomo a bordo di un motorino le ha travolte scaraventandole a terra.Immediatamente i residenti della zona, sentendo dei rumori strani, hanno chiamato i soccorsi e hanno cercato di aiutare la 66enne che è apparsa subito in gravi condizioni. Dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasportata in codice rosso al San Raffaele di Milano. La sua amica, la donna di 56 anni è stata invece trasportata al San Gerardo di Monza dove è giunta in codice giallo, insieme all'uomo che le ha investite, un 70enne che cadendo ha riportato diverse ferite, ma non gravissime.Sul posto sono giunti i carabinieri per fare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.