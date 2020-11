Milano, donna trovata morta nel cortile di un condominio: è giallo, nessuna ipotesi esclusa

Una donna è stata trovata morta, questa mattina, a Milano, nel cortile di un condominio di periferia. La donna, dall'età apparente di circa 30 anni, dalle prime ipotesi potrebbe essere precipitata da uno degli appartamenti del complesso, che si trova in via Costantino Baroni 244. Sul posto, per le indagini, c'è la Polizia di Stato. Il 118 è intervenuto alle 5.30, e ha trovato la donna riversa a terra, in un cortile interno, con lesioni gravissime, non potendo far altro che constatarne il decesso.

Il 118 è stato chiamato da alcune persone, che erano in compagnia della donna, alle 5.27. Secondo le prime informazioni il corpo, che presentava «lesioni e traumi incompatibili con la vita» è stato rinvenuto in un cortile interno a filo del muro dello stabile, il che porterebbe a pensare a un incidente, a uno scivolamento.

La Squadra mobile, che si trova su posto, non esclude alcuna ipotesi, anche per la probabile presenza al momento della caduta di altre persone, forse una o due amiche della vittima, che si trovavano, o si erano trovate nel corso della nottata, con lei nell'appartamento da cui parrebbe essere caduta. Della presenza di uomini al momento non si è ancora certi. Gli investigatori, con l'ausilio della Polizia scientifica, stanno ricostruendo la scena.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 13:26

