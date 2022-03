Milano, donna di 61 anni trovata morta in casa: «Ferite di arma da taglio a sterno e addome»

Mistero nell'hinterland di Milano, a Cologno Monzese, dove una donna spagnola di 61 anni è stata trovata morta in casa la scorsa notte intorno alle 4.30 dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. I militari sono intervenuti in un condominio di via Bergamo, su richiesta di alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti da un appartamento.

Come rilevato dai carabinieri, sul corpo della donna c'erano numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno e dell'addome. In casa erano presenti il figlio 28enne e due gemelle 24enni. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, anche quelli della scientifica del Nucleo investigativo di Milano, il medico legale ed il pm della Procura di Monza. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 09:03

