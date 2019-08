Donna aggredita con un coccio di vetro da uno sconosciuto, panico in centro. Bengalese fermato dai passanti

Milano: una donna è stata aggredita da uno sconosciuto con un oggetto tagliente, forse un coccio di vetro, mentre camminava in piazza. Al momento non è chiaro come sia nata l'aggressione, se sia avvenuta a seguito di un diverbio o senza alcun motivo. L'uomo, un bengalese di 31 anni regolare e senza precedenti, è stato arrestato. La persona ferita, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.



Sono stati i cittadini che hanno assistito alla scena a impedire la fuga all'uomo. Lo hanno raccontato i testimoni alla polizia che sta facendo accertamenti. L'aggressione infatti è avvenuta sotto lo sguardo attonito di svariate persone che, nonostante la giornata agostana, si trovavano a passare per largo la Foppa, una piazza molto frequentata non distante da Brera e dalla zona Garibaldi. I presenti, dopo il gesto, hanno chiamato i soccorsi e hanno trattenuto l'aggressore, impedendogli la fuga, fino a quando pochi minuti dopo è arrivata una Volante e lo ha bloccato.

La donna ferita è cosciente davanti ai medici che la stanno medicando al pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda. Secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato varie ferite, che i medici stanno suturando, al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa, tutte più o meno nella stessa zona, come per ripetuti fendenti. La prognosi, che sulle prime era riservata, potrebbe quindi essere sciolta a breve. Ancora ignoti invece i motivi che hanno scatenato l'aggressione.

Lunedì 12 Agosto 2019, 14:26

