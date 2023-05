Milano, la Scala si rifà il look: dal sito alla facciata

Nuovo look per la Scala . Sito web che debutta con grafica e contenuti completamente rinnovati. E poi nuova facciata, climatizzazione e infissi, grazie ai fondi del Pnrr (700mila euro). Ieri il sovrintendente Dominique Mayer ha presentato tutte le novità del Piermarini. Ricordando innanzitutto che i lavori di ammodernamento del teatro sono iniziati a gennaio 2021: «Poi ci sono cose che si vedono e cose che non si vedono». Per esempio «l’efficientamento energetico, che ha consentito di risparmiare il 25%». E poi la nuovalanciata qualche mese fa. «Un processo generale di rinnovamento che si fonda su una parola chiave: interconnessione». Fino al sito, appunto «il nuovo bambino», come lo ha definito scherzosamente il sovrintendente. Realizzato dalla web agency Engitel spa insieme con l’Ufficio web e social media del teatro, da ieri il sito è tutto rinnovato: più semplice, facile, accessibile, con la valorizzazione degli artisti. In particolare più fruibile dal cellulare. La semplificazione tocca anche l’acquisto di biglietti e abbonamenti. Già oggi - dice Meyer - il «65% dei biglietti fuori abbonamento è venduto sul sito, frequentato da 5 milioni e mezzo di utenti unici». Oltre al sito, dall’autunno sarà disponibile anche un’app. Da giugno, invece, la rivistaavrà una edizione digitale bilingue.