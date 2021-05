Tutti in coda per ascoltare la Divina Commedia in piazza Duomo

Tutti in coda per ascoltare Nel mezzo del cammin di nostra vita. Ieri è partita in Duomo la lettura integrale delle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri compiuta da Massimiliano Finazzer Flory. Fin dalla metà del pomeriggio un lungo serpentone di spettatori era in fila per poter conquistare uno dei 500 posti messi a disposizione gratis dentro alla cattedrale. La lettura integrale cade nel 700esimo anniversario della morte del poeta e prosegue fino al 9 luglio. Ogni sera dal lunedì al venerdì, alle 18.30, Flory legge due canti. Con lui anche gli allievi del Piccolo Teatro, i maestri dell’orchestra della Scala e una serie di studiosi che terranno lectio magistralis.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 06:10

