Milano vieta il fumo, dal 1° gennaio stop alle sigarette alle fermate del bus, nei parchi e al cimitero

Dal primo gennaio 2021 Milano bandisce il fumo di sigaretta all’aperto, alle fermate di tram e bus, nei parchi, nelle strutture sportive come gli stadi. E anche nelle aree cani e cimiteri. A stabilirlo è la delibera, già passata dalla giunta e che lunedì approderà in Consiglio comunale, del Regolamento per la qualità dell’aria. Dall’1 gennaio 2021 scatterà il divieto di fumo all’aperto nei parchi, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività per bambini, alle fermate dei mezzi pubblici (nel raggio di 10 metri), nelle strutture sportive, ad esempio sugli spalti, nelle aree cani e cimiteriali. Milano poi guarda al 2030 quando sarà introdotto il divieto di fumo all’aperto in area pubblica. «Farà bene ai polmoni e allo smog», ha spiegato l’assessore alla Mobilità Marco Granelli. Critiche dal centrodestra: Gianluca Comazzi consigliere regionale di Forza Italia: «L’assessore su Marte, pensi ai trasporti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA