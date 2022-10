Halloween, cene, disco e party: Milano diventa horror

di Claudio Burdi

Trucchi truculenti, cene a tema, costumi in stile horror e djset da paura, la notte di Halloween è tutta una festa. Tra i ristoranti e locali dove cenare, bere e ballare, il nuovo Caciara in zona Porta Venezia propone Se magna e se balla Halloween Edition con le selezioni di Mimmo Boccardi dj, staff mascherato, cocktail a base di zucca e premi ai travestimenti più belli. In zona Corso Como, Classico Trattoria&Cocktail propone un menu fisso con protagonista la zucca e un after dinner party con il djset di Ale Zuber. Allo Spirit de Milan va in scena The Halloween Damn With Pulsation, party a tema zombie con possibilità di cenare prima del live di musica funk dei Pulsation e il djset di Damn Spring. Degustazioni, mixology e musica de Lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri e Paolo Noise, per l’Halloween di Gin&Sound, l’evento per gin lover in piazza Città di Lombardia. Per chi vuole solo ballare al Base Milano, c’è il party di Le Cannibale e Jäger Music Academy 2022 con alla console i finalisti della competizione di musica elettronica e, a seguire, i set di Giza, The Reloud e due ospiti a sorpresa. All’Edit Milano ci si scatena con le selezioni elettroniche di Lele Sacchi, Plastica e Cristian Croce, mentre si ballano ritmi pop con Vito Shepherd e house con Marco DS nelle due sale del QClub Milano per l’Halloween lgbtq+ organizzato con Vogue Ambition e Butterfly Milano, con contest a premi per i costumi originali. Infine, come ogni anno, all’Amnesia la notte di Halloween non è una festa in maschera ma regala sempre una serata imperdibile per gli amanti del clubbing con alla console ospiti di spicco della scena elettronica mondiale. E infatti lo special guest di stasera è il brasiliano Lukas Ruiz aka Vintage Culture, inserito da Forbes tra i 30 under 30 più influenti al mondo.

