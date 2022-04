Da Gabry Ponte a Marco Faraone, ecco i dj set più attesi del week end

Per chi resta in città il weekend è tutto da ballare (ovviamente sempre con obbligo di mascherina e super green pass). Si parte stasera al Plastic dove, prima del djset del patron Nicola Guiducci, il cantautore e polistrumentista milanese Francesco Sacco presenterà, in anteprima e dal vivo, il suo nuovo singolo “Kabul”. Per gli amanti dell’elettronica, la scelta di questo venerdì notte non può che essere per la deep house di Denis Horvat (Vokabularium) e Auggië (Innervisions) al Volt, mentre è per il Tunnel se si preferiscono i ritmi disco, funky, soul e house selezionati da Garçon De Rue e dal duo Souldynamic, del celebre party napoletano Neuhm.

Domani al Base–Milano fa tappa This is Indie, il party itinerante totalmente dedicato alla musica indie, per un viaggio danzante di 5 ore che spazia dall’underground britannica all’itpop, con la speciale performance live di Fractae. Il sabato 90 all’ora dell’Alcatraz - tre sale tra selezioni dance, tech house e reggaeton/trap - apre le danze, o meglio concede il palco ad inizio serata, a chi vorrà partecipare all’Alcatraz’s Got Talent esibendosi cantando un brano tra le tante hit degli anni ’90. Sempre sabato, spostandosi fuoriporta, super appuntamento per gli amanti della dance con il mitico Gabry Ponte in consolle all’Étoile di Cassinetta di Lugagnano (MI).

Si balla alla grande anche domenica sera, complice la festività del 25 aprile, con l’imperdibile evento per veri clubber dell’Amnesia che ospita Marco Faraone, tra i pochi dj e producer italiani ad essere protagonista di spicco della scena house e techno internazionale, e Frank Storm, creatore dei party Unusual Suspects di Ibiza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 06:00

