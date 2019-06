Milano, disabili cadono nel naviglio: uno muore, l'altro è grave

È stato trovato e recuperato il cadavere del disabile di 31 anni che questa mattina è caduto nel Naviglio Grande mentre percorreva su una carrozzina a tre ruote la pista ciclabile all'altezza di Cassinetta di Lugagnano (Milano). L'uomo era ancora legato con la cintura di sicurezza al mezzo col quale è finito in acqua dopo aver urtato una carrozzina dello stesso tipo guidata da un coetaneo (e non un 27enne come riferito in un primo momento dai soccorritori).



COSA E' SUCCESSO

Stamattina due ragazzi disabili sono caduti alle 11 nel Naviglio Pavese, all'altezza di Cassinetta di Lugagnano, alle porte di Milano, durante una passeggiata assieme a due accompagnatori di una comunità. Un 27enne è stato recuperato poco dopo ed è stato ricoverato in grave condizioni. L'altro, inizialmente disperso, è stato recuperato privo di vita nel primo pomeriggio. I ragazzi erano a bordo di carrozzine a tre ruote, legati con apposite cinture di sicurezza, quando, per motivi ancora da ricostruire, sono scivolati nel corso d'acqua. Venerdì 28 Giugno 2019, 15:26

