Milano, Gioele dix al Parenti riscrive Buzzati: «Feroce, ironico, disincantato»

Si intitola “La corsa dietro il vento”, come un racconto di Dino Buzzati, ma quella di Gioele Dix con il grande scrittore e giornalista nativo di Belluno adottato da Milano è stata, sempre, una corsa spalla a spalla.

«Lo leggo da quando ho dodici anni – spiega l’attore – Aprii le pagine di un suo racconto e ne restai folgorato. Da allora non ho mai smesso di frequentare Buzzati, di leggerlo, portarlo in teatro e, oggi, realizzarne anche audiolibri». Non solo, per questo spettacolo – in cartellone al Teatro Parenti da oggi al 20 marzo – Gioele Dix firma, oltre alla regia, un adattamento che è riscrittura. E che i parenti di Buzzati, detentori dei diritti, hanno accettato che apparisse come una sorta di co-scrittura: «Firmo questo spettacolo con Dino Buzzati, e per me è un cerchio che si chiude». Il fatto che giusto cinquant’anni fa Buzzati sia scomparso è un caso: può essere solo una suggestione in più: «I racconti di Buzzati sono avvincenti, hanno un finale che insegui in modo febbrile, devi sapere come finiscono, e spesso finiscono in modo casuale. Lui sa prenderti e lasciarti nel mezzo di una storia. La sua poetica è disincantata, feroce, perplessa e ironica, e io mi ci ritrovo appieno».

Lo spettacolo messo in scena da Dix vede la partecipazione dell’attrice Valentina Cardinali, fondatrice della compagnia comica Contenuti Zero Varietà, alla quale spettano, nei vari racconti portati sulla scena, i personaggi femminili, ma non solo: «Da tempo volevo lavorare con lei», rivela. Dire Buzzati significa, anche, dire Milano, la città che affiora in tante sue storie: «C’è la Milano degli anni Cinquanta e Sessanta ; si cita via Palmanova, Porta Venezia, quella città che si muove e che pensa, attenta al cambiamento, con una sua identità forte».

La Milano dei parcheggi da conquistare, ad esempio: «Molti conoscono il mio personaggio comico dell’Automobilista Incazzato, portato a Zelig – conclude – Ecco, ci sono almeno due racconti in cui Buzzati racconta della sua difficoltà a cercare parcheggio nei pressi dei Giardini Pubblici».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 07:33

