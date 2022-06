Milano Design Week, Lorena Antoniazzi e la Galleria Luigi Proietti espongono le opere di Goldaniga e Malgioglio FOTO

Il celebre brand di maglieria d’alta gamma Lorena Antoniazzi apre le porte della sua boutique per presentare, insieme alla galleria d’arte contemporanea Luigi Proietti le opere degli artisti Dario Goldaniga e Giampiero Malgioglio.

Lorena Antoniazzi con i due artisti.

Milano Design Week, Lorena Antoniazzi e la Galleria Luigi Proietti espongono le opere di Goldaniga e Malgioglio

Nell'ambito della Milano Design Week, si è tenuto ieri dalle 17 alle 20 in via della Spiga 36 il cocktail party di presentazione dei due artisti. Giampiero Malgioglio, maestro dell’estroflessione pop nell’arte contemporanea, rappresenta la società moderna mediante opere d’impatto, utilizzando il punto di vista dell’osservatore e conquistandone il cuore e la mente.

La sua è un’arte che guarda al futuro con la creazione di stampe che hanno come soggetti icone culturali riconoscibili dal grande potere visivo e comunicativo. L’artista aiuta lo spettatore a guardare con occhi nuovi la realtà, lasciando cadere le maschere e ritrovando così sé stesso. Il fil rouge che lega tutte le sue creazioni è l’espressione della diversità, elemento essenziale che rende gli uomini davvero liberi e unici. L’artista non usa parole ma immagini per mandare messaggi silenziosi che fanno tanto rumore.

Dario Goldaniga invece è un artista milanese che ha iniziato la propria carriera seguendo l’influsso orientale e in seguito intraprendendo un percorso artistico autonomo con l'utilizzo di elementi di scarto del bronzo, dando loro una seconda vita. Le sue opere prendono ispirazione dal mondo naturale e dal cosmo come planisferi, astri animali e mappamondi. Armonia, emozione rinascita e dinamismo sono le parole chiave della sua arte che travolgono e coinvolgono a pieno gli osservatori.

