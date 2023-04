Milano Design Week, deejay set e party: il Salone è mobile

di Claudio Burdi

È un Fuorisalone tutto da ballare a Milano. Nel Tortona District al Padiglione Visconti l’installazione Assembling the Future Together di Ikea si anima con i lighting show del designer svedese Anders Heberling e la club culture a cura di Telekom Electronic Beats: oggi il live dell’artista queer Metaraph e l’elettronica del duo 999999999; domani la dance di Leo Mas e di Fiona Zanetti. Oggi al Samsung SmartThings Home, via Mike Bongiorno, dalle 18.30 Passi da Casa? la festacon Zero.eu tra drink, birrette, food, lettura tarocchi e oroscopo, djset di Nacho Tranquilo, live di LNDFK e tribal di Go Dugong. In via Cadolini la Terrazza Prosecco Doc è al centro di eventi a base di bollicine, cibo, design e musica: ogni sera in apertura in console Emma Iovino (oggi e il 20) affiancata da special guest come lo chef Federico Sisti (il 19), Dargen D’Amico (il 21) e Roy Paci e Roxi (il 22). In zona Brera venerdì Samuel dei Subsonica è l’ospite d’onore al party del Franke Flagship Store.

All’Isola Design District ci si scatena sotto le stelle alla Stecca 3 tra sonorità electro, trance, techno. Oppure nel verde del Gin Garten di Monkey 47, concerti tra cui (il 20) quello afrobeat della band milanese Il Mago del Gelato seguito dal djset di elettronica firmato Le Cannibale, la crew che il 20 e il 21 è al Base con Dj Python, HAAi, Fabio Monesi e Hiroko Hacci e domenica al Castello per il Design Week Closing party con Giale b2b Creamy e Tamati alla console. Installazioni immersive e design d’avanguardia per l’evento segreto di Nul: venerdì con le canzoni popolari in versione electro dei Monbao. Nel Certosa District live music ogni giorno dalle 18, negli spazi ex-industriali de La Cattedrale con vari dj e format, tra cui, domenica, Il Giardino dei Visionari. E ancora il festival We Will Design al Base; i djset stasera nei tunnel sotto la Stazione Centrale di Drop City. E stasera l’imperdibile festa in piazza Affari della Design Pride street parade del 5Vie District. Da domani a sabato, infine, al Teatro Principe di viale Bligny le serate Design Cure con le selezioni di Comunidad Autonoma Minor Scienze e God Will Save Us. Ingresso gratuito su dice.fm.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:40

