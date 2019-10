Boom di denunce a Milano, Filippo Barberis: «Molta collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine»

Filippo Barberis, capogruppo del Pd in Comune, perché secondo lei c'è un boom di denunce?

«Perché i milanesi hanno sempre più fiducia nelle forze dell'ordine e sono sempre più propensi a credere nella sicurezza partecipata. Proprio grazie al buon lavoro delle istituzioni, è dal 2012 che i reati sono in calo».

Possiamo parlare di un modello Milano?

«La nostra ricetta è più polizia locale sul territorio, incontri nei quartieri per capire le problematiche e la massima collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Non sono solo parole, ma anche atti concreti».

Quali?

«Abbiamo attivato gli ordini di allontanamento per contrastare le condotte che generano degrado e potenziato nuclei specifici di vigili anti-spaccio. Stiamo elaborando un piano per aumentare le telecamere nei punti a rischio segnalati dai cittadini».

Cosa preoccupa più i milanesi?

«I luoghi degradati che richiamano persone moleste».





