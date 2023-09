Milano, i comitati chiedono lo stop al dehors "selvaggio". Sala: «Ipotesi riduzione degli orari»

di Simona Romanò

Movida stile Cenerentola, con «i tavolini all’aperto “chiusi” a mezzanotte» per arginare il divertimento fuori controllo. È l’idea annunciata, ieri, dal sindaco Giuseppe Sala, che segna un cambio di passo e risponde alle proteste dei comitati dei residenti contro la malamovida, che sempre ieri si sono riuniti per rilanciare i problemi nei quartieri più caldi del popolo della notte. I Comitati chiedono proprio di «fermare la selva di dehors», che soprattutto dopo il Covid sono spuntati ovunque e «in diverse zone creano una situazione invivibile», denunciano. Sono determinati anche ad intraprendere azioni legali, ma prima vogliono «un tavolo di confronto, dove discutere con commercianti e Comune», soprattutto ora, alla luce degli «orari ridotti» ipotizzati dal sindaco che, di fatto, gli tende la mano dopo anni di disagi e levate di scudi.

CHIUSURA MEZZANOTTE

Sala è pronto alla stretta: «Credo che nei quartieri più complessi, come in via Melzo o via Lecco, sia giusto vietare l’uso dei plateatici dopo mezzanotte». Non è ancora una decisione: «Non c’è una regolamentazione precisa nel nostro Paese, abbiamo permesso troppa libertà che ha portato a una proliferazione eccessiva di bar ed esercizi del genere», aggiunge il sindaco. E «se non puoi togliere la licenza a chi ce l’ha, ora si deve ribilanciare, perché non è possibile che ci siano cosi tanti bar che producono un rumore eccessivo».

RESIDENTI VERSO GESTORI

Gli abitanti sono «per un punto di equilibrio tra il diritto al riposo quello al divertimento», perché nessuno vuole «una città chiusa alle 22», precisano, «ma i clienti rimangano nei locali e chi deve intervenire su coloro che creano problemi e disordine lo faccia». Immediata la reazione di Carlo Squeri, segretario Epam (associazione pubblici esercizi): «I dehors non sono generatori di mala movida ma anzi uno strumento per contrastarla perché il gestore può controllar ei clinti più facilmente».

