Milano, dehors salva-movida, via libera alla proroga. Rabbia dei residenti

I dehors salva-movida dell’emergenza Covid non saranno tolti. I tavolini che hanno puntellato Milano nei mesi più duri della pandemia e sono stati l’ancora di salvezza di bar e ristoranti nell’ultimo anno e mezzo non finiranno in cantina, perché le autorizzazioni, in scadenza il 31 dicembre, sono state prorogate dal Comune fino a marzo 2022 (l’ok definitivo spetta al consiglio comunale entro fine anno). Poi, per i gestori chi ne faranno richiesta potrebbero diventare permanenti, ma con regole nuove, in vigore dal 2023. La decisione di Palazzo Marino divide.

GIOIA RISTORATORI Per ora, i titolari dei locali si godono il prolungamento del “liberi tutti”, perché «i tavolini non creano automaticamente malamovida», dice Carlo Squeri, segretario dell’Epam, l’Associazione dei pubblici esercizi milanesi.

RABBIA CITTADINI Meno entusiasti i residenti, che si sono visti “mangiare” dai dehors preziosi parcheggi. E sono infuriati gli abitanti dei quartieri più caldi del divertimenti notturno, dove la selva di tavolini e ombrelloni, moltiplicati a dismisura, «ha aumentato il caos, il rumore, la maleducazione del popolo della notte». Il Comitato Navigli ha scritto una lettera al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per denunciare «le irregolarità»: «A Milano - si legge nel documento - si continua a vendere alcolici dopo la mezzanotte nei dehors, quindi su suolo pubblico, malgrado sia espressamente vietato a livello ministeriale dalle 24 alle 7». E ciò «non scoraggia il consumo smodato dell’alcol e non riduce gli effetti negativi del suo abuso», soprattutto per i giovanissimi avventori.

LA STRETTA Il Comune ha stilato le future linee guida: innanzitutto i dehors spuntati al posto dei posteggi saranno stagionali e accoglieranno i clienti per sei mesi (dal 15 aprile al 15 ottobre). Idem, per quelli sulle aiuole o poco distanti: si potranno montare dal 1° marzo al 31 ottobre. Inoltre, per le aree di valore storiche servirà l’ok della Sovrintendenza (ora ignorato). In vigore dal 2023.

I CONTROLLI Sulle maggiori verifiche invocate dai residenti, l’assessora al Commercio, Alessia Cappello, assicura «la stretta sulla malamovida, prevedendo la presenza di steward, società di vigilanza e gli interventi dei vigili».

