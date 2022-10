Milano, degrado, bivacchi, sesso: giardini di quartiere fuori controllo

di Simona Romanò

Altro che luoghi di aggregazione dei quartieri di Milano dove portare i bambini a giocare negli spazi attrezzati, gli anziani trascorrono del tempo a chiacchierare e i residenti, anche giovani, si danno appuntamento. Piuttosto luoghi di degrado, disordine, sporcizia dove si fa di tutto: stranieri, soggetti emarginati, senzatetto bivaccano, dormono mezzi nudi, sia di giorno che di notte, sulle panchine, fanno i propri bisogni fisiologici sotto gli occhi dei passanti sgomenti e perfino si lasciano andare al sesso senza nemmeno provare a nascondersi.

Alla faccia della decenza, del buon gusto e della sicurezza. È ciò che accade in alcune piazze della città, peraltro molto frequentate: il tutto è stato documentato in un copioso dossier fotografico da Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3, in quota Forza Italia. «La situazione è insostenibile», denuncia, portando all’attenzione del Consiglio del Municipio 3 il materiale raccolto grazie al contributo dei residenti, che hanno scattato foto persino dai balconi di casa per documentare quello che avviene tutti i giorni sotto le loro finestre.

Milano, quartieri fuori controllo

PIAZZA DURANTE. In zona Pasteur, i giardini intitolati a Fausto e Iaio (i due militanti di sinistra uccisi appena 19enni nel 1978 da elementi di estrema destra) sono un bivacco di disperati sia di giorno che di notte. Gli episodi di ubriachezza molesta, di disturbo della quiete pubblica e perfino di aggressioni sono frequenti. Racconta sulla pagina facebook di Cagnolati una residente, Susanna Esposito: «Ci abito dalla nascita e assisto a scene indicibili. Lo scorso inverno per ben tre volte ho trovato l’auto aperta con dentro sedili ribaltati con tracce di rapporti e vuoti di birre: denunce fatte e 170 euro di sanificazione ogni volta. Ora parcheggio a un chilometro da casa. Ho rimproverato un tipo che ho visto defecare accanto al benzinaio: mi ha lanciato un sasso».

PIAZZA ASPROMONTE. Area verde tra Loreto e Piola: stesso film. Materassi, vestiti stesi sulle staccionata, resti di bivacchi, immondizia, cestini traboccanti di bottiglie di birra. E una foto del dossier immortala uno che neppure prova a nascondersi tra gli alberi quando deve fare i propri bisogni.

PIAZZA GOBETTI. Di fronte alla stazione ferroviaria di Lambrate, nell’area giochi per i bambini c’è di tutto meno che i bambini. Le casette e gli scivoli sono stati colonizzati da senzatetto. Qui alla sera si apre anche il mercato del sesso: un giro di prostitute che poi consumano rapidamente con i clienti nelle vie limitrofe, tra le auto in sosta, sotto i balconi dei residenti. Che esasperati fotografano e inviano file a ingrossare il dossier.

