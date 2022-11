Milano, De Gregori e Venditti agli Arcimboldi: in una sera 50 anni di musica

Con quel “Partirono in due ed erano abbastanza”, Antonello Venditti e Francesco De Gregori arriveranno a Milano per le due date di 21 e 22 novembre e agli Arcimboldi (per tornarci il 5 e 7 dicembre e ancora il 23 gennaio).

Primo giro di concerti insieme in 50 anni di carriera iniziata ai tempi del Folkstudio, la cui reunion è partita di fatto dall’Olimpico della loro Roma a giugno, cui è seguito un tour estivo tutto esaurito e, adesso, quello nei teatri (stasera suonano a Roma). Il live dei due è una vestizione di pezzi storici che hanno segnato e accompagnato la carriera di questi due grandi artisti. Il pianoforte di Venditti e la chitarra di De Gregori dialogano come fosse sempre la prima volta, come peraltro avevano promesso fin dall’inizio: «Cantare insieme sarà una sorpresa non solo per chi viene ad ascoltarci, ma anche per noi. Non è un concerto come gli altri», lo aveva definito Venditti. Mentre la band è «la fusione dei nostri musicisti». In scaletta brani come «inediti, perché più inedito di questo non c’è. Il nostro repertorio è un carburante, abbiamo portato le salsicce buone per fare del barbecue». Bomba o non bomba, La leva calcistica della classe ’68, Modena, Bufalo Bill, La Storia, Peppino e La donna cannone (che sono attualmente in radio), Generale, Sotto il segno dei Pesci, Che fantastica storia è la vita. Un rapporto interrottosi a lungo dopo una litigata mentre giocavano a carte, «ma oggi il nostro rapporto si è compiuto. Ci sono stati alti e bassi. E ci possiamo mandare a fan culo da amici. Perché la fratellanza non può interrompersi mai». Ci vorrebbe un amico, Alice, Santa Lucia, Notte prima degli esami, Sangue su sangue, Pablo, Rimmel, Titanic, In questo mondo di ladri. Come non mancherà (ci si può scommettere) il ricordo di Lucio Dalla. «Canzone è un punto esclamativo dentro il concerto. L’idea è del mio socio, Venditti», racconta spesso De Gregori. E a proposito di idea, questa del duo e dei concerti insieme, non si può dire che non sia stata una buona idea.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA