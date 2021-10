Milano, migliaia di luci all'Arco della Pace contro la bocciatura al ddl Zan

Diecimila lucine accese nella notte per protestare contro l’affossamento del ddl Zan in Senato. Migliaia di persone sono scese in piazza all’Arco della Pace ieri sera. Seduti per terra, in molti hanno ammesso il un senso di amarezza per l’ennesima mancata approvazione di una legge contro l’omotransfobia. «Siamo in 10mila», hanno detto gli organizzatori della manifestazione, promossa da Arcigay Milano, I Sentinelli di Milano e il Coordinamento Arcobaleno. «La manifestazione - è stato detto - rappresenta la scollatura tra la gente e la politica». «Vergogna», è stato scandito più volte verso coloro che «hanno riso di fronte alla negazione dei diritti civili».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 21:37

