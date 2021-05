Milano ddl Zan, in migliaia all'Arco della Pace: «Legge da approvare in fretta»

All'Arco della Pace a Milano a manifestare a favore dell'approvazione del Ddl Zan ci sono 8mila persone. Lo hanno detto gli organizzatori della manifestazione "Tempo Scaduto" dal palco allestito sulla piazza. «Siamo 8mila», hanno detto, raccomandando di rispettare il distanziamento e di indossare la mascherina.

All'Arco della Pace si sono ritrovati in migliaia per manifestare l'appoggio al Ddl Zan contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, e per chiedere al parlamento una rapida approvazione della legge, bloccata in Senato in commissione giustizia dopo il voto favorevole già avvenuto alla Camera dei Deputati. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere in piazza Scala ma, per evitare assembramenti, è stata spostata in un'area più grande. Pesente anche Alessandro Zan, deputato del Pd e promotore del progetto di legge. La manifestazione, organizzata dai Sentinelli di Milano con lo slogan "Tempo Scaduto", ha visto l'adesione ufficiale di partiti di centrosinistra e associazioni come Amnesty International, Famiglie Arcobaleno, Anpi e tante altre.















